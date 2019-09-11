Политика

17:41 11.09.2019

Рейтинг одобрения Трампа упал, американцы все больше опасаются рецессии в США из-за спора с Китаем

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Рейтинг одобрения Трампа упал, американцы все больше опасаются рецессии в США из-за спора с Китаем

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал в начале сентября на фоне растущей обеспокоенности американцев последствиями торговой войны с Китаем, а также опасений рецессии в американской экономике, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Washington Post и ABC News.

Результаты опроса показывают, что один из главных аргументов Трампа, рассчитывающего на переизбрание в 2020 году - сильная экономика - ставится под сомнение американцами.

Все больше людей выражает обеспокоенность тем, что эскалация торговой войны с Китаем приведет к повышению цен на потребительские товары. Число тех, кто считает, что вероятность рецессии в экономике США выросла, превышает количество тех, кто видит снижение таких шансов.

Согласно опросу, проведенному в период со 2 по 5 сентября, рейтинг одобрения Трампа среди людей возрастной категории, участвующей в выборах, составляет 38%. Для сравнения: в июле рейтинг президента находился на уровне 44%, в апреле - 39%.

Не одобряют политику Трампа 56% опрошенных.

Опасения в отношении состояния экономики США и, в частности, последствий торговой войны с Китаем, стали главным фактором, ухудшившим мнение американцев, причем женщин в особенности, о политике Трампа.

Рейтинг одобрения экономической политики президента опустился до 46% с июльских 51%, рейтинг неодобрения составил 47%. Доля людей, одобряющих действия Трампа в споре с Китаем, составила лишь 35%, не одобряющих - 56%.

Большинство американцев - 56% - все же считают ситуацию в американской экономике "отличной" или "хорошей", однако доля людей, дающих положительную оценку, упала с 65% в ноябре прошлого года. При этом 6 из 10 опрошенных заявили, что рецессия в экономике США является либо "очень вероятной", либо "довольно вероятной" в следующем году.

43% опрошенных заявили, что, по их мнению, торговая и экономическая политика Трампа повышает вероятность рецессии в США в следующем году, и лишь 16% считают, что политика президента понижает вероятность рецессии.

Теги: #сша #трамп #рейтинг
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