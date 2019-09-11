Политика

16:42 11.09.2019

Кабмин утвердил порядок использования средств ЕБРР и ЕИБ по продлению третьей линии метро в Харькове

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Кабмин утвердил порядок использования средств ЕБРР и ЕИБ по продлению третьей линии метро в Харькове

Кабинет министров Украины утвердил порядок и условия использования средств общего проекта Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) "Продление третьей линии метрополитена в Харькове".

Как сообщается на сайте Кабмина, реализация проекта будет способствовать развитию сети общественного транспорта и повысит уровень комфорта жителей города, а также разгрузит наземную часть транспортной инфраструктуры и, как следствие, улучшит экологическую ситуацию в городе.

ЕБРР и ЕИБ в рамках проекта выделяют на завершение строительства метро в Харькове по EUR160 млн на условиях кредита.

Как сообщалось, проект предусматривает продление третьей линии метрополитена на 3,47 км в направлении аэропорта, строительство двух станций метро – "Державинская" и "Одесская", строительство электродепо "Алексеевское" и приобретение 85 единиц подвижного состава.

Предполагается, что обе станции и участок от существующих туннелей к станции "Державинская" (959 м) будут построены "открытым способом", тогда как перегонные туннели между новыми станциями (2514 м) – с помощью туннелепроходческого комплекса. Строительство затронет 45 домов, из которых три многоэтажных, с 247 зарегистрированными жителями, и несколько коммерческих объектов.

Теги: #метро #харьков #кабмин
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