Кабмин назначил 14 замминистров

Кабинет министров Украины назначил 14 заместителей министров в разные министерства, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства в среду.

Как сообщается на сайте Кабмина, в Министерство развития громад и территорий назначены: Дмитрий Живицкий на должность первого замминистра, Вячеслав Негода - замминистра.

В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на должности замминистров назначены Светлана Панаиотиди и Дмитрий Романович.

В Министерство образования и науки назначены Юрий Полюхович - первый замминистра, Любомира Мандзий - замминистра, Максим Ярмистый - замминистра.

В Министерство здравоохранения назначены Андрей Семиволос - первый замминистра, Михаил Загрийчук - замминистра, Младена Качурец - замминистра, Елена Симоненко - замминистра по вопросам европейской интеграции.

В Министерство социальной политики назначены Виталий Музыченко - заминистра, Наталья Ненюченко - замминистра.

В Министерство юстиции на должность замминистра назначена Валерия Коломиец.

Среди прочего, в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц правительство продлило исполнение обязанностей государственного секретаря Людмиле Дараган.

Кроме того, Кабмин уволил ряд заместителей министров: Татьяну Максимец, Михаила Близнюка, Юлию Пидкоморну, Анатолия Корзуна, Олега Шевчука, Павла Хобзея, Владимира Карандия, Юрия Рашкевича, Вячеслава Негоду.