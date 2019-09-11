Политика

13:20 11.09.2019

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

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Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №7203 об отмене депутатской неприкосновенности.

Как сообщает сайт Верховной Рады Украины, 11 сентября закон был возвращен с подписью президента. Он вступит в силу с 1 января 2020 года

Как сообщалось, 3 сентября Верховная Рада проголосовала за принятие в целом законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена полной неприкосновенности народных депутатов с 2020 года.

За такое решение на пленарном заседании парламента во вторник проголосовали 373 народных депутата. Для окончательного одобрения конституционных изменений, согласно процедуре, необходимо было минимум 300 голосов.

Законом будет исключено из ст.80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

В данной статье останется лишь одна норма – о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Верховная Рада 9-го созыва на своей первой сессии в ночь на 30 августа предварительно одобрила (в первом чтении) проект закона о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов.

Парламентские фракции "Батькивщина" и "Европейская солидарность" выступили за коррекцию изменений, которые предлагается внести в ст.80 Основного закона, чтобы учесть предостережения Конституционного суда и не допустить в дальнейшем обжалования закона об отмене неприкосновенности народных депутатов.

По процедуре для голосования за изменение Основного закона парламенту необходимо заключение Конституционного суда (КС) о соответствии законопроекта ст.157 и ст.158 Конституции.

Заключение по законопроекту №7203 КС предоставил в июне 2018 года.

В Верховной Раде 8-го созыва не рассматривали эти конституционные изменения, ссылаясь на то, что в своем заключении КС обратил внимание, что, принимая решение об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать способность политической и правовой системы Украины в случае полного отсутствия института депутатской неприкосновенности обеспечить беспрепятственное и эффективное осуществление нардепами своих полномочий, функционирования парламента.

Представитель партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук накануне вступления в полномочия Верховной Рады 9-го созыва в комментарии журналистам подчеркнул, что в резолютивной части вывода Конституционного Суда к законопроекту нет никаких замечаний, потому препятствия его рассмотрению отсутствуют.

Теги: #зеленский #неприкосновенность
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