Кулеба заверил в неизменности евроатлатического курса Украины

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время визита в Брюссель заверил партнеров в том, что курс Киева на интеграцию остается неизменным.

"Евроатлантический курс Украины остается неизменным", - написал Кулеба на своей странице в соцсети "Фейсбук" в среду

Так, вице-премьер-министр опроверг распространенную ранее в СМИ информацию об отмене курса Украины в НАТО.

"Приезжаешь в Киев и узнаешь, что ты заявил, что Украина больше не будет стремиться в НАТО, ты предатель и даже говорят, что уже с трибуны Верховной Рады меня раскритиковали", - написал он.

Кроме того, он сообщил о ряде договоренностей по результатам поездки в штаб-квартиру НАТО: активизации работы основной совместной Рабочей группы Украина-НАТО по военной реформе; учете предложений Украины при разработке программы НАТО "Одна страна - один план; увеличении участия Украины в одной из операций НАТО, продолжении поддержки НАТО стажировок украинских моряков на кораблях НАТО и вообще совместной военной подготовки; а также консультации с НАТО по проекту Стратегии национальной безопасности (мы не обязаны консультироваться, но добровольно хотим это сделать).