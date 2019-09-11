Рада в первом чтении одобрила криминализацию незаконного обогащения

Верховная Рада приняла за основу законопроект (№1031), которым возвращается уголовная ответственность за незаконное обогащение и вводит инструмент гражданской конфискации необоснованных активов чиновников.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", 316 народных депутатов проголосовали в первом чтении за проект закона о внесении изменений в законодательные акты относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на функции государства или местного самоуправления, и наказания за обретение таких активов.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 368-5 "незаконное обогащение", которая предусматривает, что обретение чиновником активов, стоимость которых более чем на 15 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы будут карать лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В Гражданском процессуальном кодексе предлагается закрепить, что иск о признании активов незаконными и взыскании их в доход государства будут предъявлять относительно активов, обретенных в течение 4-х лет до вступления в силу данного закона, если разница между стоимостью активов и законными доходами чиновника в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан.

Эти же условия будут основанием для иска по активам, обретенным после вступления в силу данного закона.

Прописана процедура для наложения ареста на активы для обеспечения иска в делах о признании их необоснованными и взыскании в доход государства.

Дела о признании необоснованных активов и их взыскание в доход государства рассматриваются Высшим антикоррупционным судом, подследственны будут Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, в предусмотренных законом случаях их будут вести Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура.

Решение суда о признании необоснованными активов и их взыскание в доход государства будет основанием для увольнению чиновника.

Аналогичной нормой дополнен перечень причин для увольнения директора Национального антикоррупционного бюро, генерального прокурора. Со дня вступления в силу такого решения будут прекращаться полномочия судьи, у которого были выявлены необоснованные активы.

Необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 грн., прожиточный минимум для трудоспособных граждан – 1921 грн.