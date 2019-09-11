Зеленский отменил решение Порошенко о присвоении ранга посла Арьеву, Герасимову и Логвинскому как безосновательные

Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение пятого президента Петра Порошенко о присвоении дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла сопредседателю фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Артуру Герасимову, народному депутату из этой фракции Владимиру Арьеву и народному депутату предыдущего созыва из фракции "Народный фронт" Георгию Логвинскому.

Как сообщается на сайте президента, Зеленский указом от 11 сентября отменил как таковой, что выдан безосновательно соответствующий указ Порошенко от 18 мая 2019 года в той части, которая касается Арьева и Герасимова.

Этим же указом президент отменил указ своего предшественника от 19 мая 2019 года о присвоении ранга посла Логвинскому.

В Верховной Раде 8-го созыва Арьев был главой делегации Украины в ПАСЕ, Логвинский – заместителем главы делегации, Герасимов возглавлял делегацию Украины в ПА ОБСЕ и был главой фракции "Блока Петра Порошенко".