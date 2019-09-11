Политика

11:07 11.09.2019

НАБУ по решению суда зарегистрировало производство по факту возможного правонарушения Порошенко и Климкиным

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НАБУ по решению суда зарегистрировало производство по факту возможного правонарушения Порошенко и Климкиным

Национальное антикоррупционного бюро Украины по решению суда зарегистрировало уголовное производство по факту возможного уголовного правонарушения народным депутатом, пятым президентом Украины Петром Порошенко и экс-главой Министерства иностранных дел страны Павлом Климкиным.

"Информируем, что постановлением следственного судьи Соломенского районного суда г.Киева Вишняка М.В. от 15 августа 2019г должностное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которой входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, обязано внести в ЕРДР сведения об уголовном правонарушении, совершенном бывшим министром иностранных дел Украины и бывшим президентом Украины", - сообщили в пресс-службе Бюро агентству "Интерфакс-Украина" в ответ на соответствующий запрос.

В связи с вышеизложенным, добавили в НАБУ, "детектив Национального бюро 23 августа 2019г внес соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании вышеупомянутого постановления Соломенского районного суда г..Киев".

Как сообщалось, Соломенский расуд Киева обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения об уголовных правонарушениях, совершенных, по мнению заявителя, пятым президентом Украины и главой Министерства иностранных дел страны.

Согласно определению, в Соломенский райсуд Киева поступил иск от некоего гражданина, имя которого не указывается (проходит как "ЛИЦО_1") о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных Климкиным и Порошенко по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. При этом обстоятельства правонарушения также не раскрываются.

Однако, говорится в материалах дела, сведения о совершении уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований НАБУ внесены не были.

Теги: #порошенко #климкин #набукко
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