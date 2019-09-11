Меркель приветствует обмен заключенными между Россией и Украиной

Канцлер ФРГ Ангела Меркель высоко оценила усилия властей России и Украины, направленные на деэскалацию конфликта между двумя странами.

"Мы наблюдаем первые небольшие шаги, сделанные за последние недели, с тех пор, как Владимир Зеленский находится в должности (президента Украины - ИФ)", - сказала канцлер в среду в парламенте.

При этом Меркель выразила надежду на выполнение минских договоренностей, которому способствуют встречи в "нормандском формате".

"На нас лежит ответственность за снижение напряженности в отношениях между Россией и Украиной", - подчеркнула канцлер.

Россия и Украина провели обмен заключенными в формате "35 на 35" 7 сентября. В Украину вернулись, в частности, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанных после инцидента у берегов Крыма в ноябре 2018 года. В Москву прибыли 35 человек, включая журналиста Кирилла Вышинского, а также свидетеля по делу о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.