Зеленский представил главу МИД Пристайко: он очень мне помогает во время звонков "очень сложным людям"

Президент Украины Владимир Зеленский при представлении министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко в его новой должности отметил, что доволен несколькими месяцами совместной работы.

"Я работаю с ним около четырех месяцев, я очень доволен нашей работой. Иногда есть сложные решения, сложные разговоры. Были, так сказать, звонки с очень сложными людьми, и нам нужно было решать в одну секунду. И я видел, как это делал Вадим, как он мне действительно очень помогал", - сказал он на представлении министра возле здания МИД Украины в среду в Киеве.

Обращаясь к присутствующим украинским дипломатам, Зеленский указал, что они прекрасно знают, что происходит в Украине и за ее пределами. "И одна из главных войн – это дипломатическая война. И я хочу вас поблагодарить, что ежедневно, с утра до вечера, иногда ночью, и это правда, простите за эти звонки, действительно обороняете Украину и наши границы", - подчеркнул он.

В свою очередь Пристайко заверил Зеленского, что "его дипломатическое войско обученное, дисциплинированное, опытное, образованное и готово к применению 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, пожалуйста, рассчитывайте на нас".