Политика

10:02 11.09.2019

Россия готова провести 19 сентября переговоры с ЕС и Украиной по газу, заявляет глава Минэнерго РФ Новак

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Россия готова провести 19 сентября переговоры с ЕС и Украиной по газу, заявляет глава Минэнерго РФ Новак

Россия готова провести 19 сентября переговоры с ЕС и Украиной по газу, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы с господином (вице-председателем Европейской комиссии по энергетике Марошем -ИФ) Шефчовичем обсуждали эту дату (19 сентября - ИФ). И, насколько я слышал, что также и украинская сторона согласовала эту дату. Поэтому 19-е число будем считать согласованным. Мы готовы 19-го числа провести такие консультации", - сказал он.

Теги: #новак #рф #продажа #газ #украина
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