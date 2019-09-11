Политика

09:24 11.09.2019

Трамп продлил чрезвычайное положение в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы

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Трамп продлил чрезвычайное положение в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс, что чрезвычайное положение в стране в связи с угрозой иностранного вмешательства или подрыва общественного доверия к выборам будет действовать и после 12 сентября 2019 года.

"Хотя не было никаких доказательств того, что иностранная держава изменила результаты или подсчет голосов на любых выборах в Соединенных Штатах, иностранные державы исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки", - говорится в сообщении президента Конгрессу, опубликованном Белым домом.

Президент отметил, что в связи с распространением цифровых технологий масштаб и интенсивность угрозы иностранного вмешательства выросла.

"Способность лиц, находящихся полностью или в значительной части за пределами США, вмешиваться или подрывать доверие общественности к выборам в США, в том числе посредством несанкционированного доступа к инфраструктуре выборов и кампаний или тайного распространения пропаганды и дезинформации, по-прежнему представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе 13848 в отношении угрозы иностранного вмешательства или подрыва общественного доверия к выборам в Соединенных Штатах", - говорится в послании.

Теги: #сша #трамп #выборы
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