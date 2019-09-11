С уходом Болтона у США будет меньше препятствий для понимания реалий Ирана

Представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что, сняв с поста советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, США отстранили от работы крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма.

"Несколько месяцев назад Джон Болтон пообещал, что Ирана не будет через 3 месяца; мы все еще стоим, а он ушел. С отстранением крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма у Белого дома будет меньше препятствий для понимания реалий Ирана", - написал Рабии в своем твиттере в ответ на новость об отставке Болтона.

Ранее во вторник Трамп сообщил об увольнении Болтона. "Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в твиттере.

"Я попросил Джона, чтобы он подал в отставку, прошение он подал мне этим утром", - добавил президент.

Трамп отметил, что был не согласен со многими идеями, выдвигаемыми Болтоном. В то же время, президент поблагодарил его за проделанную работу.

Исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности будет Чарльз Каппермен, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.