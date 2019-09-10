Политика

21:59 10.09.2019

Трамп готов к переговорам с Рухани без предварительных условий

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Президент США Дональд Трамп по-прежнему готов к переговорам без предварительных условий с президентом Ирана Хасаном Рухани, завил во вторник министр финансов США Стивен Мнучин.

"Президент ясно дал понять, что он готов на встрече без предварительных условий, однако в то же время мы продолжаем нашу кампанию по максимальному давлению (на Иран - ИФ)", - заявил он журналистам в Белом доме.

Это заявление последовало спустя несколько дней после того, как Иран объявил об очередном сокращении обязательств в рамках соглашения по атому, из которого ранее вышли США.

Ряд СМИ предполагал, что такая встреча могла бы пройти позже осенью - "на полях" Генассамблеи ООН.

Теги: #сша #трамп #иран
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