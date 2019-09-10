Политика

19:12 10.09.2019

Рада может уволить членов ЦИК на текущей неделе, допускают в "Слуге народа"

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Рада может уволить членов ЦИК на текущей неделе, допускают в "Слуге народа"

Верховная Рада может на текущей неделе рассмотреть представление президента Украины на увольнение членов Центральной избирательной комиссии, допускает первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Это дело не завтрашнее. Возможно, на этой неделе (представление – ИФ) будет вынесено в зал. Возможно, нет", - сказал Корниенко журналистам во вторник в Киеве.

Он пояснил, что после публикации решения об увольнении членов ЦИК у парламентских фракций будет три дня на то, чтобы подать главе государства свои предложения по кандидатурам в новый состав ЦИК.

"Если на этой неделе будет проголосовано, например, в четверг, в пятницу будет опубликовано... Тогда аж до следующей среды (могу быть поданы кандидатуры - ИФ)", - сказал Корниенко

"Когда мы проголосуем эту ситуацию, … зал поддержит, тогда открывается возможность - конечно, после публикации этого решения в установленном законом порядке - для подачи кандидатур", - добавил он.

Теги: #рада #украина #цик #увольнение
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