Политика

19:05 10.09.2019

Зеленский назначил Андрея Смирнова и Игоря Жовкву заместителями главы Офиса президента – указы

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Зеленский назначил Андрея Смирнова и Игоря Жовкву заместителями главы Офиса президента – указы

 Президент Украины Владимир Зеленский назначил своими указами Андрея Смирнова и Игоря Жовкву заместителями руководителя Офиса президента.

Как сообщается на сайте президента, соответствующие указы №675 / 2019 и №676 / 2019 он подписал во вторник.

Андрей Смирнов – адвокат, депутат Днепропетровского областного совета. В частности, занимался делом экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова, директора ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК) Владимира Сивака, был адвокатом главного редактора интернет-издания "Страна.UA" Игоря Гужвы, а также бывшего министра юстиции Елены Лукаш.

Игорь Жовква – украинский дипломат, с 2014 года руководитель Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации президента Украины.

Теги: #офис_президента #кадры
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