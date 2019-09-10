Зеленский назначил Андрея Смирнова и Игоря Жовкву заместителями главы Офиса президента – указы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своими указами Андрея Смирнова и Игоря Жовкву заместителями руководителя Офиса президента.

Как сообщается на сайте президента, соответствующие указы №675 / 2019 и №676 / 2019 он подписал во вторник.

Андрей Смирнов – адвокат, депутат Днепропетровского областного совета. В частности, занимался делом экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова, директора ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК) Владимира Сивака, был адвокатом главного редактора интернет-издания "Страна.UA" Игоря Гужвы, а также бывшего министра юстиции Елены Лукаш.

Игорь Жовква – украинский дипломат, с 2014 года руководитель Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации президента Украины.