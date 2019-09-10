В Раду поступило представление Зеленского на увольнение всех членов ЦИК – нардеп Юрчишин

Первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин (фракция "Голос") заявляет, что в Верховную Раду поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего ныне действующего состава Центральной избирательной комиссии.

"Не знаю, зарегистрировано ли (представление – ИФ), но оно уже поступило. Но поскольку Комитет (по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства – ИФ) собирается, то, скорее всего, оно уже зарегистрировано", - сказал Юрчишин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах Верховной Рады во вторник.

Нардеп при этом уточнил, что президент внес представление на увольнение всех членов Центризбиркома. "Насколько у меня была информация – полная смена состава ЦИК, увольнение всего состава ЦИК", - сказал Юрчишин.

Он добавил, что членов профильного комитета в оперативном порядке собирают на заседание "то ли сегодня, то ли завтра".

"Пока что это выглядит достаточно странно, потому что должны быть основания (для досрочного прекращения полномочий всех членов ЦИК – ИФ).

Ранее во вторник ряд украинских СМИ сообщил, что подготовлено и передано в аппарат Рады для регистрации соответствующее представление Зеленского. Формальным поводом, по данным СМИ, для "роспуска ЦИК" в обращении президента указана ситуация, сложившаяся на 198-м избирательном округе Черкасской области, где после иска кандидат от "Слуги народа" Наталии Дьяченко Верховный суд фактически отменил победу самовыдвиженца Сергея Рудыка.

Согласно статье 31-1 закона о Центризбиркоме, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.