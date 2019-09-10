Политика

13:57 10.09.2019

В Раде пришли к согласию – "Слуга народа" будет отправлять законопроекты на 2-е чтение, другие фракции пообещали лишь содержательные правки, сообщили в "Голосе"

2 мин читать
В Раде пришли к согласию – "Слуга народа" будет отправлять законопроекты на 2-е чтение, другие фракции пообещали лишь содержательные правки, сообщили в "Голосе"

Фракции Верховной Рады пришли к согласию – законопроекты будут голосовать лишь за основу, а не сразу в целом, при этом народные депутаты обязались подавать лишь содержательные правки, сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

"В результате совещания руководителей фракций согласовано, что право подавать правки будет защищено. Слуги народа готовы идти на второе чтение с сокращенной процедурой подачи правок. Другие фракции обязались подавать только содержательные правки", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после этого парламент принял в первом чтении ряд законопроектов, в частности №№1009, 1025, 1080, 1076, и проголосовал за сокращение сроков подготовки документов ко второму чтению.

"Договоренность действует", - заключил Юрчишин в одном из своих постов в Facebook.

Как сообщалось, во фракциях "Европейская солидарность" и "Голос" заявили, что большинство Верховной Рады при голосовании в целом за проект закона о процедуре импичмента пренебрегло нормами регламента, которые запрещают принимать законопроект за основу и в целом, если есть возражения народных депутатов. Заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что хотел бы получить разъяснение регламентного комитета Рады по этому поводу.

После голосования за принятие законопроекта о процедуре импичмента за основу председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил проголосовать за документ в целом, однако несколько членов парламента выкрикнули из зала, что имеют возражения. Тем не менее, законопроект был утвержден в целом, а перед этим большинство проголосовало за признание законопроекта не нуждающимся в доработке. Такие действия вызвали возмущение ряда фракций.

Спикер объявил перерыв в заседании и пригласил глав фракций на консультации.

"С этим вопросом нельзя было затягивать. Именно поэтому мы его принимали в пределах регламента и в пределах тех полномочий, которые нам делегирует народ Украины", - сказал Разумков после перерыва.

Теги: #рада #законопроекты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:18 10.09.2019
Закон об импичменте был принят без нарушений регламента, убежден Разумков

Закон об импичменте был принят без нарушений регламента, убежден Разумков

12:04 10.09.2019
В "Евросолидарности" и "Голосе" указывают на игнорирование норм регламента при голосовании в целом за законопроект об импичменте

В "Евросолидарности" и "Голосе" указывают на игнорирование норм регламента при голосовании в целом за законопроект об импичменте

11:18 10.09.2019
Рада приняла законопроект о процедуре импичмента президента Украины

Рада приняла законопроект о процедуре импичмента президента Украины

10:54 10.09.2019
Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Коваленко, назначенной замруководителя Офиса президента

Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Коваленко, назначенной замруководителя Офиса президента

10:53 10.09.2019
Разумков поручил аппарату Рады не регистрировать документы с факсимильными подписями и призвал депутатов подписывать их лично

Разумков поручил аппарату Рады не регистрировать документы с факсимильными подписями и призвал депутатов подписывать их лично

18:12 09.09.2019
Комитет Рады обсудил вопросы передачи дел военной прокуратуры при рассмотрении законопроекта о реформе - Рябошапка

Комитет Рады обсудил вопросы передачи дел военной прокуратуры при рассмотрении законопроекта о реформе - Рябошапка

16:33 09.09.2019
Депутаты обновили редакцию законопроекта об открытии космоса для частных компаний

Депутаты обновили редакцию законопроекта об открытии космоса для частных компаний

12:06 09.09.2019
В "Голосе" предлагают ликвидировать департамент "К" и защиты экономики, а также сократить штат СБУ в рамках реформы спецслужбы

В "Голосе" предлагают ликвидировать департамент "К" и защиты экономики, а также сократить штат СБУ в рамках реформы спецслужбы

11:40 09.09.2019
В "Слуге народа" готовы на следующей неделе изменить регламент Рады, хотят увеличить темп работы

В "Слуге народа" готовы на следующей неделе изменить регламент Рады, хотят увеличить темп работы

11:33 09.09.2019
Проект государственного бюджета на 2020 год Верховная Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе

Проект государственного бюджета на 2020 год Верховная Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Европейская Солидарность" вошла в ЕНП - Порошенко

Зеленский представил нового главу Ривненской ОГА

В "Евросолидарности" и "Голосе" указывают на игнорирование норм регламента при голосовании в целом за законопроект об импичменте

Рада приняла законопроект о процедуре импичмента президента Украины

Франция выступает за проведение саммита "нормандского формата" в ближайшие дни в Париже - глава МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

"Европейская Солидарность" вошла в ЕНП - Порошенко

Зеленский представил нового главу Ривненской ОГА

Законопроект о господдержке кинематографии может лишить украинское кино дотаций – Княжицкий

Франция выступает за проведение саммита "нормандского формата" в ближайшие дни в Париже - глава МИД

ЕС не признает "местных выборов" в незаконно аннексированном Россией Крыму - заявление

Обмен удерживаемыми лицами дает повод для осторожного оптимизма в поиске путей нормализации отношений с Украиной - Кремль

Подготовка к саммиту "нормандского формата" продолжается, точной даты пока нет, заявляют в Берлине

Законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора вскоре внесут в Раду нардепы "Голоса" - Рахманин

Рахманин призывает Раду рассмотреть вопрос украинской парламентской делегации в работе ПАСЕ

Есть договоренность "практически со всеми" участниками "Нормандского формата" - Пристайко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА