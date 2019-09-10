В Раде пришли к согласию – "Слуга народа" будет отправлять законопроекты на 2-е чтение, другие фракции пообещали лишь содержательные правки, сообщили в "Голосе"

Фракции Верховной Рады пришли к согласию – законопроекты будут голосовать лишь за основу, а не сразу в целом, при этом народные депутаты обязались подавать лишь содержательные правки, сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

"В результате совещания руководителей фракций согласовано, что право подавать правки будет защищено. Слуги народа готовы идти на второе чтение с сокращенной процедурой подачи правок. Другие фракции обязались подавать только содержательные правки", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после этого парламент принял в первом чтении ряд законопроектов, в частности №№1009, 1025, 1080, 1076, и проголосовал за сокращение сроков подготовки документов ко второму чтению.

"Договоренность действует", - заключил Юрчишин в одном из своих постов в Facebook.

Как сообщалось, во фракциях "Европейская солидарность" и "Голос" заявили, что большинство Верховной Рады при голосовании в целом за проект закона о процедуре импичмента пренебрегло нормами регламента, которые запрещают принимать законопроект за основу и в целом, если есть возражения народных депутатов. Заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что хотел бы получить разъяснение регламентного комитета Рады по этому поводу.

После голосования за принятие законопроекта о процедуре импичмента за основу председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил проголосовать за документ в целом, однако несколько членов парламента выкрикнули из зала, что имеют возражения. Тем не менее, законопроект был утвержден в целом, а перед этим большинство проголосовало за признание законопроекта не нуждающимся в доработке. Такие действия вызвали возмущение ряда фракций.

Спикер объявил перерыв в заседании и пригласил глав фракций на консультации.

"С этим вопросом нельзя было затягивать. Именно поэтому мы его принимали в пределах регламента и в пределах тех полномочий, которые нам делегирует народ Украины", - сказал Разумков после перерыва.