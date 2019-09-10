Политика

12:56 10.09.2019

Зеленский представил нового главу Ривненской ОГА

2 мин читать
Зеленский представил нового главу Ривненской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Ривненской областной государственной администрации – директора дорожно-строительной компании полного цикла ООО "ВВВ Монтаж" Виталия Коваля.

"Я хочу, чтобы вы общались с людьми, с молодежью. Я говорю каждому новому главе областной администрации, что нужно слышать людей. Это не должность, это возможность сделать что-то для Украины, а в данном случае мы говорим о Ривненской области. А должность как дается, так и забирается. Сегодня мы вам ее даем, поздравляю", - сказал он во вторник на встрече со студентами Острожской академии, представляя нового главу Роивненской ОГА.

Коваль в свою очередь отметил, что Ривненской область с сегодняшнего дня идет "путем открытости и бескомпромиссности в ключевых вопросах".

"Особенно нулевой толерантности к коррупции, в вопросах окончательной легализации вопросов янтаря, незаконной вырубки наших лесов, развития диалога бизнеса и власти, особенно с правоохранительными органами. Правоохранительные органы – это органы, которые обеспечивают законность и порядок на нашей территории, а ни в коем случае не давят на бизнес", - подчеркнул он.

Коваль указал, что поставленные президентом Зеленским приоритетные задачи – создание рабочих мест, привлечение инвестиций. "Президент лично прогарантировал каждую гривну, которая будет привлечена в регион", - указал он.

Виталий Коваль в 2004-2006 годах работал в кредитном департаменте "Укргазбанка", затем занялся частным бизнесом в сфере оптово-розничной торговли, был гендиректором/директором нескольких компаний, занимавшихся экспортом зерновых культур, агрохимии, нефтепродуктов, транспортными услугами, логистикой. С 2016 года являлся директором ООО "ВВВ Монтаж".

Член Национального олимпийского комитета Украины, первый вице-президент Федерации греко-римской борьбы Украины, вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Закончил Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности "Банковское дело", обучался во Львовской бизнес-школе Украинского Католического университета. Владеет английским и польским языком. Кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе.

Теги: #кадры #глава #ривненская_ога
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:28 09.09.2019
Зеленский назначил первого заместителя и заместителя главы Госпогранслужбы

Зеленский назначил первого заместителя и заместителя главы Госпогранслужбы

11:48 09.09.2019
Кухта на должности замминистра развития экономики займется вопросами приватизации и реформы рынка труда

Кухта на должности замминистра развития экономики займется вопросами приватизации и реформы рынка труда

17:41 06.09.2019
Рябошапка уволил прокуроров восьми областей

Рябошапка уволил прокуроров восьми областей

15:06 06.09.2019
Касько назначен первым заместителем генпрокурора

Касько назначен первым заместителем генпрокурора

14:14 06.09.2019
Прокурор Запорожской области подал в отставку – первый замруководителя ОП

Прокурор Запорожской области подал в отставку – первый замруководителя ОП

13:18 06.09.2019
Зеленский назначил главой Запорожской обладминистрации Виталия Туринка

Зеленский назначил главой Запорожской обладминистрации Виталия Туринка

17:14 04.09.2019
Зеленский сменил представителя General Electric в Нацинвестсовете Украины

Зеленский сменил представителя General Electric в Нацинвестсовете Украины

17:03 04.09.2019
Президент уволил Кулебу с должности представителя Украины в Совете Европы

Президент уволил Кулебу с должности представителя Украины в Совете Европы

16:57 04.09.2019
Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Херсонской области

Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Херсонской области

16:32 04.09.2019
Зеленский назначил Анну Коваленко заместителем главы Офиса президента – указ

Зеленский назначил Анну Коваленко заместителем главы Офиса президента – указ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Европейская Солидарность" вошла в ЕНП - Порошенко

В "Евросолидарности" и "Голосе" указывают на игнорирование норм регламента при голосовании в целом за законопроект об импичменте

Рада приняла законопроект о процедуре импичмента президента Украины

Франция выступает за проведение саммита "нормандского формата" в ближайшие дни в Париже - глава МИД

ЕС не признает "местных выборов" в незаконно аннексированном Россией Крыму - заявление

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раде пришли к согласию – "Слуга народа" будет отправлять законопроекты на 2-е чтение, другие фракции пообещали лишь содержательные правки, сообщили в "Голосе"

Закон об импичменте был принят без нарушений регламента, убежден Разумков

"Европейская Солидарность" вошла в ЕНП - Порошенко

В "Евросолидарности" и "Голосе" указывают на игнорирование норм регламента при голосовании в целом за законопроект об импичменте

Рада приняла законопроект о процедуре импичмента президента Украины

Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Коваленко, назначенной замруководителя Офиса президента

Разумков поручил аппарату Рады не регистрировать документы с факсимильными подписями и призвал депутатов подписывать их лично

Законопроект о господдержке кинематографии может лишить украинское кино дотаций – Княжицкий

Франция выступает за проведение саммита "нормандского формата" в ближайшие дни в Париже - глава МИД

ЕС не признает "местных выборов" в незаконно аннексированном Россией Крыму - заявление

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА