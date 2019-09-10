Политика

11:18 10.09.2019

Рада приняла законопроект о процедуре импичмента президента Украины

2 мин читать
Рада приняла законопроект о процедуре импичмента президента Украины

Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение проголосовали 245 народных депутатов на пленарном заседании парламента во вторник.

"За" проголосовали 243 нардепа от фракции "Слуга народа", председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук.

После голосования Разумков объявил перерыв на 30 минут и пригласил на совещание руководителей фракций, поскольку у представителей фракций были замечания к законопроекту и они не хотели поддерживать голосование в целом.

Как сообщалось, согласно законопроекту, Верховная Рада может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или другого преступления.

"Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады, подписи которых не отзываются. ... Верховная Рада большинством голосов народных депутатов Украины от ее конституционного состава принимает решение об инициировании импичмента и включении его в повестку дня сессии Верховной Рады как безотлагательного", - указано в законопроекте.

В случае включения в повестку дня вопроса об инициировании импичмента Верховная Рада создает специальную временную следственную комиссию для проведения расследования факта и обстоятельств совершения президентом госизмены или иного преступления.

Президент, в свою очередь, согласно законопроекту, может пользоваться в процедуре импичмента услугами защитников.

Пленарное заседание Рады, на котором рассматриваются выводы и предложения комиссии, должно быть открытым, за исключением случаев, когда обнародуемая информация составляет гостайну.

После принятия Верховной Радой решения об обвинении президента парламент должен обратиться в Конституционный и Верховный суды.

"В случае получения заключений Конституционного суда и Верховного суда соответственно о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления, Верховная Рада… принимает решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента… Постановление считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады", - поясняется в законопроекте.

В случае непринятия Верховной Радой постановления об импичменте председательствующий от имени парламента приносит главе государства извинения.

Отставка президента по собственному желанию является основанием для прекращения процедуры импичмента на любой стадии, а также для закрытия соответствующих производств в Конституционном и Верховном судах.

Теги: #президент #рада #импичмент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:05 10.09.2019
Эксперты Минэнерго США помогут Украине стать неуязвимой "к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны РФ"

Эксперты Минэнерго США помогут Украине стать неуязвимой "к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны РФ"

12:04 10.09.2019
В "Евросолидарности" и "Голосе" указывают на игнорирование норм регламента при голосовании в целом за законопроект об импичменте

В "Евросолидарности" и "Голосе" указывают на игнорирование норм регламента при голосовании в целом за законопроект об импичменте

10:54 10.09.2019
Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Коваленко, назначенной замруководителя Офиса президента

Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Коваленко, назначенной замруководителя Офиса президента

10:53 10.09.2019
Разумков поручил аппарату Рады не регистрировать документы с факсимильными подписями и призвал депутатов подписывать их лично

Разумков поручил аппарату Рады не регистрировать документы с факсимильными подписями и призвал депутатов подписывать их лично

18:12 09.09.2019
Комитет Рады обсудил вопросы передачи дел военной прокуратуры при рассмотрении законопроекта о реформе - Рябошапка

Комитет Рады обсудил вопросы передачи дел военной прокуратуры при рассмотрении законопроекта о реформе - Рябошапка

16:33 09.09.2019
Депутаты обновили редакцию законопроекта об открытии космоса для частных компаний

Депутаты обновили редакцию законопроекта об открытии космоса для частных компаний

12:38 09.09.2019
В "Евросолидарности" призывают Зеленского подписать закон о ВСК с процедурой импичмента президента прежде, чем подавать свой законопроект об импичменте

В "Евросолидарности" призывают Зеленского подписать закон о ВСК с процедурой импичмента президента прежде, чем подавать свой законопроект об импичменте

12:06 09.09.2019
В "Голосе" предлагают ликвидировать департамент "К" и защиты экономики, а также сократить штат СБУ в рамках реформы спецслужбы

В "Голосе" предлагают ликвидировать департамент "К" и защиты экономики, а также сократить штат СБУ в рамках реформы спецслужбы

11:40 09.09.2019
В "Слуге народа" готовы на следующей неделе изменить регламент Рады, хотят увеличить темп работы

В "Слуге народа" готовы на следующей неделе изменить регламент Рады, хотят увеличить темп работы

11:33 09.09.2019
Проект государственного бюджета на 2020 год Верховная Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе

Проект государственного бюджета на 2020 год Верховная Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Евросолидарности" и "Голосе" указывают на игнорирование норм регламента при голосовании в целом за законопроект об импичменте

Франция выступает за проведение саммита "нормандского формата" в ближайшие дни в Париже - глава МИД

ЕС не признает "местных выборов" в незаконно аннексированном Россией Крыму - заявление

Подготовка к саммиту "нормандского формата" продолжается, точной даты пока нет, заявляют в Берлине

Законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора вскоре внесут в Раду нардепы "Голоса" - Рахманин

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект о господдержке кинематографии может лишить украинское кино дотаций – Княжицкий

Франция выступает за проведение саммита "нормандского формата" в ближайшие дни в Париже - глава МИД

ЕС не признает "местных выборов" в незаконно аннексированном Россией Крыму - заявление

Обмен удерживаемыми лицами дает повод для осторожного оптимизма в поиске путей нормализации отношений с Украиной - Кремль

Подготовка к саммиту "нормандского формата" продолжается, точной даты пока нет, заявляют в Берлине

Законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора вскоре внесут в Раду нардепы "Голоса" - Рахманин

Рахманин призывает Раду рассмотреть вопрос украинской парламентской делегации в работе ПАСЕ

Есть договоренность "практически со всеми" участниками "Нормандского формата" - Пристайко

Зеленский посетит США 23 сентября для участия в ГА ООН – Пристайко

Луценко: голландцы смогут судить Цемаха наравне с остальными подозреваемыми по делу об уничтожении MH17

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА