Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Коваленко, назначенной замруководителя Офиса президента

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от фракции "Слуга народа" Анны Коваленко.

За соответствующее постановление проголосовали 369 народных депутатов во вторник.

Как отмечается в постановлении, Коваленко написала заявление о сложении депутатских полномочий.

Президент Украины Владимир Зеленский указом от 4 сентября назначил Коваленко заместителем руководителя Офиса президента.

Коваленко – активистка Майдана, командир 39-й сотни Самообороны Майдана, экс-советник трех министров обороны и министра информационной политики. Избрана народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" под №35.