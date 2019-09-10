Политика

10:53 10.09.2019

Разумков поручил аппарату Рады не регистрировать документы с факсимильными подписями и призвал депутатов подписывать их лично

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призывает народных депутатов не использовать факсимиле при подписи документов.

"Я прошу вас в работе не использовать так называемые факсимиле, а подписывать документы собственноручно", - сказал Разумков на утреннем пленарном заседании парламента во вторник.

Он дал поручение аппарату Верховной Рады не регистрировать документы, в которых используют факсимильные подписи.

Спикер напомнил, что согласно регламенту работы ВР, подобные документы не подлежат регистрации.

Разумков также обратил внимание депутатов, что согласно ст.24 закона Украины "О статусе народного депутата Украины", парламентарии обязаны использовать депутатские бланки только для официальных запросов, обращений и писем, которые подписываются ими собственноручно.

Теги: #разумков #рада
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