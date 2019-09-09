Политика

15:17 09.09.2019

Франция выступает за проведение саммита "нормандского формата" в ближайшие дни в Париже - глава МИД

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Франция выступает за проведение саммита "нормандского формата" в ближайшие дни в Париже - глава МИД

Франция выступает за то, чтобы уже в ближайшие дни в Париже состоялся саммит "нормандской" четверки.

"Мы бы хотели, чтобы в ближайшие дни в Париже была организована новая встреча на высшем уровне в рамках "нормандского" формата", - заявил в понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции в Москве по итогам встречи в формате "два плюс два" глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.

"Конечно же, не может идти речи о долгосрочном, долговечном взаимодействии с Россией, если не изменится к лучшему ситуация на Украине", - подчеркнул французский министр.

"И мы констатировали за последние месяцы значительный прогресс, значительные подвижки", - сказал Ле Дриан.

"Освобождение в субботу 70 пленных, в том числе 24 моряков, я считаю, что это освобождение является конкретным результатом, который так поощряла Франция. И я считаю, что необходимо воспользоваться данной обстановкой для полного выполнения минских соглашений", - подчеркнул Ле Дриан.

Теги: #нормандский_формат #франция #саммит
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