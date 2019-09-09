Политика

14:00 09.09.2019

ЕС не признает "местных выборов" в незаконно аннексированном Россией Крыму - заявление

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ЕС не признает "местных выборов" в незаконно аннексированном Россией Крыму - заявление

Европейский Союз не признает незаконную аннексию Россией украинского Крыма и Севастополя, поэтому не признает проведения так называемых "местных выборов".

Речь об этом идет в заявлении официального представителя Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного права. Поэтому Европейский Союз не признает проведение выборов на Крымском полуострове", - говорится в заявлении.

В ЕС также констатировали, что "любой избранный на Крымском полуострове, утверждающий, что "представляет" население Крыма и Севастополя, не будет признан представителями тех территорий, которые являются украинскими". Европейский Союз остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - заключили в ЕС.

Теги: #крым #ес #выборы
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