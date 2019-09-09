Политика

13:53 09.09.2019

Обмен удерживаемыми лицами дает повод для осторожного оптимизма в поиске путей нормализации отношений с Украиной - Кремль

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Обмен удерживаемыми лицами дает повод для осторожного оптимизма в поиске путей нормализации отношений с Украиной - Кремль

 В Кремле заявили, что состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной дает основание для осторожного оптимизма - и в плане нормализации двусторонних отношений, и для выполнения минских соглашений.

"Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен. Безусловно, он дает повод для осторожного оптимизма в плане продолжения работы в русле поиска путей для нормализации отношений между Россией и Украиной", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И конечно, что главное (дает оптимизм) для обеспечения условий для реализации минских договоренностей", - добавил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что списки для обмена он не комментирует.

Песков также воздержался от объяснений, почему в числе прибывших в Россию лиц есть граждане Украины.

На вопрос, можно ли говорить, что это был обмен пленными, пресс-секретарь президента сказал: "Это был обмен удерживаемыми лицами".

Песков не стал комментировать, будут ли и в какие сроки опубликован список ранее удерживаемых на Украине лиц, которые в минувший вторник 7 сентября прилетели в Россию, а также указы президента Владимира Путина о помиловании украинцев, возвращенных на родину.

"Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую", - сказал Песков.

Он также не стал комментировать возможное получение российского гражданства украинцами, приехавшими в Россию после обмена удерживаемыми лицами.

"Я это оставлю пока без комментария. Я не знаю", - сказал Песков.

Теги: #рф #песков
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