Политика

13:23 09.09.2019

Подготовка к саммиту "нормандского формата" продолжается, точной даты пока нет, заявляют в Берлине

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Подготовка к саммиту "нормандского формата" продолжается, точной даты пока нет, заявляют в Берлине

Подготовка к саммиту "нормандского формата" продолжается, заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, он пока не может назвать точной даты саммита. "Подготовка продолжается, правительство активно в ней участвует", - сказал Зайберт журналистам в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он приветствовал обмен заключенными между РФ и Украиной, при этом высказав мнение, что оно было запоздалым. "Надеемся, что обмен может дать позитивный импульс процессу", - сказал Зайберт.

Ранее украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский готов принять участие во встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) уже в сентябре.

Теги: #нормандский_формат #зайберт
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