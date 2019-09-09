Политика

13:22 09.09.2019

Законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора вскоре внесут в Раду нардепы "Голоса" - Рахманин

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Законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора вскоре внесут в Раду нардепы "Голоса" - Рахманин

Народные депутаты Украины из фракции "Голос" намерены зарегистрировать проект закона об уголовной ответственности за несанкционированные переговоры с представителями страны-агрессора, заявил лидер фракции Сергей Рахманин.

"Депутаты фракции "Голос" уже доработали, и в ближайшее время будет зарегистрирован законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора", - сказал Рахманин на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной Рады в понедельник в Киеве.

Теги: #переговоры #ответственность #рахманин #голос #агрессор
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