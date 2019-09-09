Политика

13:08 09.09.2019

Рахманин призывает Раду рассмотреть вопрос украинской парламентской делегации в работе ПАСЕ

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Рахманин призывает Раду рассмотреть вопрос украинской парламентской делегации в работе ПАСЕ

 Лидер парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин призывает Верховную Раду рассмотреть на сессии формат работы украинской делегации в ПАСЕ.

"Есть вопросы, которые должны быть первоочерёдными для нашего рассмотрения. Я бы просил Вас, Дмитрий Александрович (спикер парламента Разумков - ИФ) отдельно рассмотреть вопрос о возможном включении в повестку дня текущей сессии - о формате участия, или не участия украинской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы", - сказал он на согласительном совете руководителей фракций и групп парламента в понедельник в Киеве.

Рахманин отметил, что страны- партнеры Украины ждут такого решения.

"После встречи, которая прошла, пошли сигналы от наших партнеров - от стран Балтии, Грузии, Дании, Великобритании, Швеции, которые готовы сделать определённые шаги, консолидированные с нами, но ждут от нас четкого сигнала о нашем дальнейшем действии", - добавил лидер фракции.

Как сообщалось, 25 июня 2019г украинская делегация в ПАСЕ обратилась к властям страны с просьбой срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе ПАСЕ, а также вопрос о дальнейшем участии Украины в органах Совета Европы. Член делегации Верховной Рады VIII созыва Алексей Гончаренко (фракция "БПП") дал такие формулировки решения украинской делегации в ПАСЕ: "1 Мы прекращаем своё участие в работе сессии ПАСЕ, кроме вопросов оспаривания полномочий российской делегации. 2 Мы обращаемся к Верховной Раде срочно рассмотреть вопрос прекращения участия украинской делегации в работе ПАСЕ. 3. Мы обращаемся к президенту и МИДу Украины, необходимо срочно выработать позицию по участию Украины как государства в работе Совета Европы".

26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в Ассамблее, при этом в резолюции отсутствует упоминание каких-либо санкций. Таким образом, делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий, чего и добивалась Россия. За резолюцию проголосовало 116 депутатов, против 62, воздержалось 15.

26 июня после безоговорочного подтверждения ПАСЕ полномочий российской делегации в ассамблее делегации Украины, Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии заявили о демарше и обратились к парламентам и правительствам своих стран относительно принятия решений касательно будущего участия в организации. Позже к демаршу присоединилась делегация Швеции.

1 июля парламентский комитет по иностранным делам рекомендовал Верховной Раде приостановить участие постоянной делегации в работе ПАСЕ до получения выводов Венецианской комиссии.

Теги: #пасе #голос #рахманин
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