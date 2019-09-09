Политика

12:48 09.09.2019

Зеленский посетит США 23 сентября для участия в ГА ООН – Пристайко

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Зеленский посетит США 23 сентября для участия в ГА ООН – Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

"Вы знаете, что 23 сентября мы едем в США", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Нику Попеску в Киеве в понедельник.

Пристайко также отметил, что в ближайшее время будет озвучена дата визита Зеленского в Вашингтон, где пройдёт его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Теги: #сша #зеленский #оон #пристайко
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