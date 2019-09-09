В "Евросолидарности" призывают Зеленского подписать закон о ВСК с процедурой импичмента президента прежде, чем подавать свой законопроект об импичменте

В парламентской фракции "Европейская солидарность" заявляют, что прежде чем подавать законопроект об импичменте президента Украины, необходимо было определить судьбу закона о временных следственных комиссиях (ВСК), принятого предыдущим созывом Верховной Рады и который предусматривает процедуру импичмента, а также напоминают, что у президента уже нет возможности ветировать его.

"Согласно регламенту, прежде чем подавать законопроект, новеллы которого уже урегулированы законодательством, мы ещё раз апеллируем к уважаемому президенту господину Зеленскому с просьбой подписать закон о временных следственных комиссиях, принятый Верховой Радой Украины. Процедура уже не предусматривает ветирование этого закона", - заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник в Киеве.

Она отметила, что в законе о ВСК выписана процедура импичмента президента Украины.

Как сообщалось, законопроект о временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады (№1098) был зарегистрирован в парламенте в ноябре 2014 года несколькими народными депутатами, в том числе спикером Рады Андреем Парубием.

Депутаты приняли документ в первом чтении 25 апреля 2019 года, а во втором и в целом – 6 июня 2019г.

Законопроект призван законодательно урегулировать полномочия парламента по определению статуса, порядка создания и деятельности временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента. Основанием для инициирования импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством нардепов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются.

Документ определяет правовой статус этих комиссий, их полномочия и организационные основы деятельности. Среди прочего, законопроект устанавливает порядок создания и организацию деятельности специальной временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления.

Позже Парубий заявил, что 27 июня истекли 15 дней, определенных Конституцией, в течение которых президент мог вернуть законопроект в Верховную Раду со своими мотивированными предложениями для повторного рассмотрения, и потому закон уже считается утвержденным президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован.

Вместе с тем, законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским №1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" предусматривает, что Верховная Рада может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

"Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады, подписи которых не отзываются. ... Верховная Рада большинством голосов народных депутатов Украины от ее конституционного состава принимает решение об инициировании импичмента и включении его в повестку дня сессии Верховной Рады как безотлагательного", - говорится в законопроекте.

В случае включения в повестку дня вопроса об инициировании импичмента Рада создает специальную временную следственную комиссию для проведения расследования факта и обстоятельств совершения президентом госизмены или иного преступления.

Президент, в свою очередь, согласно законопроекту, может пользоваться в процедуре импичмента услугами защитников.

Пленарное заседание Рады, на котором рассматриваются выводы и предложения комиссии, должно быть открытым, за исключением случаев, когда озвучиваемая информация составляет гостайну.

После принятия Верховной Радой решения об обвинении президента парламент должен обратиться в Конституционный и Верховный суды. "В случае получения заключений Конституционного суда и Верховного суда соответственно о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления, Верховная Рада… принимает решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента… Постановление считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады", - говорится в законопроекте.

В случае непринятия Верховной Радой постановления об импичменте председательствующий от имени парламента приносит главе государства извинения.

Отставка президента по собственному желанию является основанием для прекращения процедуры импичмента на любой стадии, а также для закрытия соответствующих производств в Конституционном и Верховном судах.