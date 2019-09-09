Политика

12:06 09.09.2019

В "Голосе" предлагают ликвидировать департамент "К" и защиты экономики, а также сократить штат СБУ в рамках реформы спецслужбы

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В "Голосе" предлагают ликвидировать департамент "К" и защиты экономики, а также сократить штат СБУ в рамках реформы спецслужбы

Партия "Голос" презентовала свое видение реформы Службы безопасности Украины, которая, среди прочего, предусматривает ликвидацию департамента "К" и защиты экономики, а также сокращение численности сотрудников спецслужбы.

На пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина" народный депутат Александра Устинова (фракция "Голос") отметила, что реформа СБУ была прописана в коалиционном соглашении парламента минувшего созыва, но никаких шагов в этом направлении не было предпринято.

"СБУ – единственный орган, который не претерпел никаких реформ… Два департамента – по борьбе с коррупцией и оргпреступностью и контрразведка в экономике занимались делами, которые по сути не подследственны Службе безопасности", - отметила она.

Депутат сообщила, что фракция "Голос" предлагает свое законопроект по реформированию спецслужбы.

"Тот законопроект, который предлагаем мы, является только началом реформы в СБУ. Этот орган необходимо реформировать комплексно. Этим законопроектом сейчас предлагается ликвидировать фактически два управления… а также запретить оперативным подразделениям осуществлять оперативное сопровождение по экономическим и коррупционным преступлениям", - пояснила Устинова.

По ее словам, также проект закона предусматривает уменьшение количества сотрудников СБУ с 31 тыс. до 28 тыс. в военное время, и с 27 тыс. до 24 тыс. – в мирное время.

В свою очередь народный депутат Роман Костенко (фракция "Голос") отметил, что цель предлагаемой реформы заключается в четком распределении полномочий, очищении СБУ от коррупционных подразделений и повышении эффективности работы на всех направлениях.

Теги: #реформа #партия #законопроект #рада #голос #сбу
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