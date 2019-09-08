Политика

17:45 08.09.2019

Луценко: голландцы смогут судить Цемаха наравне с остальными подозреваемыми по делу об уничтожении MH17

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Луценко: голландцы смогут судить Цемаха наравне с остальными подозреваемыми по делу об уничтожении MH17

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что украинская сторона сделала все возможное перед передачей России боевика "ДНР" Владимира Цемаха, которого в голландской прокуратуре считают владеющим важной информацией подозреваемым по делу об уничтожении "Боинга" рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, и Нидерланды смогут судить его наравне с остальными подозреваемыми.

"В случае с Цемахом все сложнее. Я имел несколько разговоров о нем и с голландскими коллегами по международной следственной группе и с президентом и его командой. Для всех, кто шепчет или кричит об измене, хочу сказать: украинская сторона отложила обмен и сделала (уже после моей отставки) все возможное в сложившейся ситуации. Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался", - написал Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Он отметил, что выдать Цемаха Нидерландам Киев не имел права из-за положения Конституции Украины. "Если бы Цемах согласился на сделку со следствием и подписал бы личное желание перелета в Голландию - норм. Но он отказался. Итак, мог бы быть только здесь по скайпу", - написал Луценко.

Вместе с тем, экс-генпрокурор добавил, что "судить его (Цемаха – ИФ) голландцы смогут так же, как с марта 2020 будут судить первых 4 подозреваемых (россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко – ИФ) – заочно".

Комментируя передачу России являющихся гражданами Украины Цемаха и главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского, Луценко пояснил, что "они самостоятельно изъявили согласие переехать туда".

О Владимире Цемахе активно писали российские СМИ в начале июля 2019г. Сообщалось, что украинские спецслужбы якобы сумели тайно вывезти из оккупированного Снежного (Донецкая обл.) на подконтрольную Киеву территорию Украины "бывшего начальника ПВО Славянской бригады" Цемаха как свидетеля по делу уничтожении авиарейса MH17 ракетой из российской ЗРК "Бук". Сообщалось также, что украинский суд арестовал Цемаха. Официальных комментариев украинской стороны по этому поводу не было.

3 сентября Главный прокурор Нидерландов призвал Украину не передавать России Цемаха, поскольку он проходит подозреваемым по делу об уничтожении MH17, говорится в статье на сайте ежедневной общенациональной нидерландской газеты "NRC Handelsblad. "В этом письме Вестербеке пишет, что "на основании недавно появившейся информации" голландская прокуратура рассматривает Цемаха как "подозреваемого". Вестербеке пишет, что пока не может поделиться информацией, которая лежит в основе этого статуса, с его украинскими коллегами", - говорится в статье.

Вместе с тем, 5 сентября Киевский апелляционный суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей Цемаху, применив к нему меру пресечения в виде личного обязательства.

7 сентября Цемах прибыл в Россию в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц с Украиной.

В тот же день западные СМИ со ссылкой на письмо главы нидерландского МИД Стефа Блока, адресованное парламенту, сообщили, что Нидерланды пытались предотвратить передачу российской стороне Цемаха. Так, по данным СМИ, в письме отмечается, что Нидерланды контактировали с Украиной "несколько раз, и на самом высоком уровне", чтобы Цемах остался на Украине. Также в письме выражается "сожаление" в связи с действиями Киева.

Вместе с тем, глава СБУ Иван Баканов заявил в эксклюзивном блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина", что включение Цемаха, в список на обмен удерживаемых между Украиной и РФ свидетельствует о подтверждении причастности России к катастрофе МН17, а его невыдача означала бы прекращение переговоров по этому вопросу.

В комментируя выдачу Цемаха России, Баканов подчеркнул, что решение относительно списков было продуманным и взвешенным главой государства, "поскольку отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией".

По словам Баканова, с Цемахом после задержания проводились следственные действия, все данные приобщены к материалам дела. Глава СБУ заверил, что Украина приложит все усилия для того, чтобы причастные к крушению МН17 были привлечены к ответственности.

Информацию о том, что Цемах был допрошен перед передачей России, подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.

"Допросили и не только перед возвращением. Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за это может сорваться обмен", - сказал он журналистам в Борисполе полосе церемонии встречи вернувшихся в Украину украинских пленных и заложников.

Авиалайнер "Боинг" авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Теги: #луценко #цемах #нидерланды #mh17
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