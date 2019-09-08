Политика

17:05 08.09.2019

Парламент Грузии утвердил правительство во главе с премьером Гахарией

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Парламент Грузии утвердил правительство во главе с премьером Гахарией

Парламент Грузии на пленарном заседании в воскресенье объявил вотум доверия правительству во главе с премьер-министром Георгием Гахарией.

Представляя депутатам правительственную программу на 2019-2020 годы, Гахария заявил: "Оккупация - это самая большая наша проблема".

"Для борьбы с ней необходимы конкретные дела, а не популизм. Когда мы говорим, что 20% территорий Грузии оккупированы, мы должны говорить и о том, что 20% экономического потенциала Грузии оккупированы. Эта проблема является главным вызовом для нашей безопасности", - заявил Гахария.

При этом он отметил, что для преодоления этой проблемы необходимо использовать все инструменты, кроме войны.

Говоря о внешней политике, Гахария подчеркнул, что Грузия продолжит курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО, максимально углубит отношения с США во всех сферах.

Представляя депутатам действия правительства в сфере экономики, Гахария отметил, что государство будет максимально оказывать поддержку бизнесу.

"Мы продолжим усилия по увеличению экспортной продукции и сокращению импорта", - заявил Гахария.

В своем выступлении он обратил внимание и на действия оппозиции.

"Сегодня у нас большая проблема, когда оппозиция с помощью лжи и моделированной реальностью осуществляет воздействие на наших граждан, на их психику, их мораль. Это та разрушительная сила, которая создает иллюзии и искусственно создает в стране напряженность по всем направлениям", - сказал Гахария.

Гахария родился в Грузии 19 марта 1975 года. В 1994 году окончил исторический факультет Тбилисского государственного университета, после чего продолжил учебу в Московском государственном университете имени Ломоносова по специальности политолог. В 2004 году завершил учебу в Москве, в Высшей школе бизнеса при МГУ. Был лектором данного университета.

С 2008 по 2013 год занимал должность директора развития бизнеса в компании Lufthansa Service Holding AG. LSG, Frankfurt am Main, Germany GR в странах Восточной Европы, СНГ и Российской Федерации.

В 2013 году вернулся в Грузию, заняв должность бизнес-омбудсмена. В 2016 году был назначен на должность министра экономики, а в 2017 году - на должность министра внутренних дел и вице-премьера Грузии.

Теги: #правительство #грузия
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