Политика

15:11 08.09.2019

Литва и Латвия не признают "местные выборы" в оккупированных Россией Крыму и Севастополе

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Литва и Латвия не признают "местные выборы" в оккупированных Россией Крыму и Севастополе

Литва и Латвия не признают результаты проведения так называемых местных выборов в аннексированных Россией Крыму и Севастополе, а также подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Соответствующие заявления на своих страницах в воскресенье в соцсети Твиттер сделали главы министерств иностранных дел Литвы и Латвии Линас Линкявичюс и Эдгарс Ринкевич.

"Литва не признает сегодняшние "выборы" в Крыму и Севастополе, незаконно аннексированные Россией. Мы подтверждаем нашу поддержу суверенитету и территориальной целостности Украины, и осуждаем российскую оккупацию Крыма и нарушение международного права", - констатировал Линкявичюс.

Глава МИД Латвии также подтвердил, что Рига не признает местные выборы, которые проводятся в незаконно оккупированных и аннексированных Россией Крыму и Севастополе. "Я подтверждаю нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Ринкевич.

Теги: #крым #украина #литва #латвия
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