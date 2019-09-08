Политика

12:52 08.09.2019

Проведение Россией "местных выборов" в Крыму является нарушением международного права и свидетельствуют о необходимости усиления давления на РФ – МИД Украины

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Проведение Россией "местных выборов" в Крыму является нарушением международного права и свидетельствуют о необходимости усиления давления на РФ – МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с проведением Российской Федерацией 8 сентября 2019г на временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь так называемых "местных выборов" в незаконные институты, сформированных российской оккупационной администрацией.

"Автономная Республика Крым и город Севастополь является временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. Одним из ключевых обязанностей государства-оккупанта является соблюдение национального законодательства государства-суверена, то есть Украины", - говорится в обнародованном в воскресенье заявлении МИД Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что так называемые "местные выборы" являются грубым нарушением Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права, в том числе Устава ООН, Женевской Конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года, Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года, резолюций Генеральной ассамблеи ООН "территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)" 2016-2018гг, а также ряда международных договоров, участниками которых являются Украина и РФ.

"Результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность согласно законодательству Украины", -предупреждают в МИД.

Также в Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что новые нарушения международного права со стороны РФ свидетельствуют о необходимости не только продолжения, но и усиления международного политического и экономического давления на РФ с целью восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в виде ограничительных мер, связанных с оккупацией Крыма.

"Любые шаги, направленные на ослабление санкционного давления, так называемая "нормализация и налаживание диалога" вроде безусловного восстановления работы РФ в ПАСЕ, только утверждает государство-оккупанта в его безнаказанности и поощряет к новым правонарушений", - подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве.

"МИД Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" во временно оккупированном Крыму, не допускать контактов на национальном и региональном уровнях с незаконными институтами российской оккупационной администрации и ее представителями, а также увеличить усилия с целью прекращения оккупации Крыма", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Теги: #крым #рф #украина #мид
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