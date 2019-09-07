Нидерланды просят Россию передать Цемаха

Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию передать следствию по делу МН17 подозреваемого Владимира Цемаха.

Об этом в субботу сообщает нидерландский телеканал NOS с ссылкой на письмо родным и близким погибших в трагедии.

"В настоящее время Генеральный прокурор попросил Россию выдать подозреваемого (Цемаха) в деле MH17, написал родственникам жертв авиакатастрофы министр юстиции", - пишет NOS.

В материале также речь идет о том, что следователи прокуратуры Нидерландов уже допросили подозреваемого MH17 Цемаха в Украине, прежде чем он уехал в Москву в рамках обмена заключенными с Россией.

Ранее в субботу в письме парламенту министр иностранных дел Стеф Блок констатировал, что обмен был отложен по просьбе Нидерландов для того, чтобы дать возможность следствию снова опросить Цемаха Нидерланды возражали против передачи Цемаха России. "Правительство глубоко сожалеет о том, что Цемах под давлением Российской Федерации стал частью этого обмена, что означает, что он в настоящее время находится в России", - написал Блок.