Политика

18:09 07.09.2019

Могерини надеется, что Москва и Киев используют обмен заключенными для дальнейшего прогресса

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Могерини надеется, что Москва и Киев используют обмен заключенными для дальнейшего прогресса

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини назвала взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией "хорошим импульсом", который могут использовать все стороны для дальнейшего прогресса и пожелала скорейшего выздоровления освобожденным украинцам.

Речь об этом идет в заявлении Могерини, распространенном в субботу в Брюсселе.

Комментируя факт обмена, Могерини констатировала, что "это означает, что, наконец, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров, 24 захваченных украинских моряка и другие, к освобождению которых Европейский союз призывал столько раз, свободны и вернулись в свою страну".

"Их освобождение является свидетельством работы и решимости тех, в том числе гражданского общества, активистов и юристов, которые неустанно трудились для достижения этого результата. Мы надеемся, что они смогут быстро воссоединиться со своими семьями, и желаем им скорейшего выздоровления после изнурительного заключения", - заявила она.

При этом высокий представитель отметила, что Европейский союз ожидает, что "все стороны будут использовать этот импульс".

Теги: #рф #украина #обмен_пленными #могерини
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