Французско-российские переговоры 9 сентября будут главным образом посвящены Украине - Ле Дриан

Переговоры Франции и РФ в формате "2+2" 9 сентября будут иметь своей основной темой конфликт в Украине, сообщают в субботу французские СМИ со ссылкой на заявление главы МИД республики Жан-Ива Ле Дриана.

"Конфликт в Украине будет в центре повестки дня на французско-российском Совете сотрудничества по вопросам безопасности", - говорится в заявлении.

"Приоритеты будут включать в себя от укрепления режима прекращения огня до вывода тяжелых вооружений (на линии разграничения на Донбассе - ИФ), разминирование и неотложные гуманитарные меры для жителей Донбасса", - отметил министр.

Также он призвал активизировать усилия для выполнения минских договоренностей, чтобы добиться обмена всех лиц, оказавшихся в заключении в результате конфликта.

9 сентября в Москве состоится заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" - с участием глав Минобороны и МИД.

Французские СМИ в свою очередь отмечают, что это первые подобные переговоры между Москвой и Парижем после 2014 года