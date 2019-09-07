Россия обязана в полной мере сотрудничать с расследованием факта крушения рейса MH17 - посол Великобритании

Великобритания напомнила России о необходимости сотрудничать со следствием в деле о крушении "Боинга" Малазийских линий, рейс MH17, в небе над Донбассом в 2014 году.

"В этот важный для украинцев день мы должны помнить, что в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН Россия обязана в полной мере сотрудничать с расследованием факта крушения MH17 и приложить усилия по привлечению виновных к ответственности", - написала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс на своей странице в Твиттер.