Глава МИД Нидерландов проинформировал парламент, что правительство "глубоко сожалеет, что под давлением РФ Цемах стал частью обмена заключенными"

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок (Stef Blok) в письме на имя президента парламента страны проинформировал о последних событиях вокруг подозреваемого в деле МН17 Владимира Цемаха, констатировав, что правительство сожалеет о том, что под давлением Москвы тот стал частью обмена заключенными.

Письмо датировано 7 сентября и обнародовано на сайте парламента.

В письме Блок пишет, что сегодня Украина в ходе обмена заключенными вместе с другими передала России и Цемаха. Он напомнил, что в середине августа государственная прокуратура сообщила правительству, что Цемах может стать частью обмена пленными между Россией и Украиной. По этому причине прокуратура сделала все возможное по судебным каналам, чтобы Цемах был доступен для уголовного расследования по факту падения самолета MH17.

Блок также констатировал, что этому вопросу между Украиной и Нидерландами состоялся ряд консультаций на высшем уровне по дипломатическим и политическим каналам. «Правительство призвало соответствующие украинские власти не делать Цемаха частью обмена заключенными», - пишет министр иностранных дел.

Блок подчеркнул важность того, чтобы Цемах был доступен в рамках уголовного расследования. «В ответ украинские власти пообещали отложить обмен на некоторое время, чтобы дать возможность прокуратуре допросить Цемаха снова, что произошло. Украина является важным партнером в Совместной следственной группы и в привлечении к ответственности лиц, виновных в трагедии MH17, как это предусмотрено резолюцией 2166 СБ ООН. Однако правительство глубоко сожалеет о том, что Цемах под давлением Российской Федерации стал частью этого обмена, что означает, что он в настоящее время находится в России», - констатировал министр иностранных дел Нидерландов.

Он также напомнил, что Россия также обязана сотрудничать на основе резолюции 2166 СБ ООН.

При этом Блок отметил, что уголовное расследование продолжается, а по утверждению прокуратуры эти события не имеют последствий для процесса, который начнется 9 марта 2020 года.

3 сентября главный прокурор Нидерландов призвал Украину не передавать России Цемаха, поскольку он проходит подозреваемым по делу об уничтожении MH17, говорилось в статье на сайте ежедневной общенациональной нидерландской газеты "NRC Handelsblad.

Однако Киевский апелляционный суд в четверг отменил меру пресечения в виде содержания под стражей находившемуся под арестом в Киеве ополченцу самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимиру Цемаху, которого в голландской прокуратуре считают подозреваемым по делу об уничтожении "Боинга" рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, владеющим важной информацией.

В субботу Цемах прибыл в Россию в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц с Украиной.

Авиалайнер "Боинг" авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Расследование причин катастрофы ведет Совместная следственная группа, в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.