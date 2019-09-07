Волкер надеется, что нынешний обмен заключенными станет импульсом для полного выполнения Минских договоренностей

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что сегодняшний обмен заключенными послужит импульсом для дальнейшего обмена и продвижения в реализации Минских договоренности.

Так он прокомментировал на своей странице в Твиттере состоявшийся в субботу обмен заключенными между Украиной и Россией.

«Очень приятно видеть возвращение домой украинских моряков и обмен пленными между Украиной и Россией! Надеюсь, что это послужит импульсом для дальнейшего обмена заключенными, возобновления прекращения огня и продвижения к полному выполнению Минских договоренностей», - написал Волкер.