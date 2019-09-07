Руководство ОБСЕ приветствует обмен заключенными между РФ и Украиной

Председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак и Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер приветствуют сегодняшнее завершение обмена задержанными между Российской Федерацией и Украиной.

Совместное заявление Лайчака и Гремингера было распространено в субботу пресс-службой ОБСЕ. «Я очень рад сегодняшнему обмену задержанными между Российской Федерацией и Украиной. Это - позитивное событие, которое вносит огромный вклад в жизнь десятков людей, их семей и друзей», - словацкий министр. При этом он выразил надежду, что этот позитивный шаг не окажет негативного воздействия на продолжающееся расследование крушения самолета Малайзийских авиалиний MH17.

«Этот обмен может укрепить доверие между двумя странами, а также привести к обмену всех задержанных, как это предусмотрено в Минских соглашениях», - сказал Лайчак.

Гремингер в свою очередь выразил глубокую признательность сторонам за их конструктивные усилия, позволившие сделать этот важный шаг. «Я призываю все стороны принять дальнейшие меры в этом духе, уважая и поддерживая соглашение о прекращении огня и полностью выполняя Минские соглашения», - добавил он.