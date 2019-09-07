Порошенко: Повернення українців – радісна подія, але це не має розслабляти

П'ятий президент України Петро Порошенко привітав українців, звільнених у суботу під час взаємного обміну з РФ, і закликав владу і опозицію продовжити боротьбу з ворогом.

"Звільнення українців-в'язнів Кремля - це велика і радісна подія не тільки для них самих і їхніх сімей, а й для кожного українця в усьому світі. Вітаю наших з поверненням додому!",- написав Порошенко в суботу на своїй сторінці у Фейсбуці.

Він зазначив, що як людина, причетна до звільнення українців, пишається тим, що рішення Міжнародного морського трибуналу "приперло Путіна до стіни і змусило нарешті звільнити наших героїв".

Водночас Порошенко додав: "сьогоднішній піднесений настрій не має нас розслабляти. У нас попереду виснажлива боротьба з заклятим ворогом України, сильним і підлим. Це спільна робота влади й опозиції".