Порошенко: Возвращение украинцев – радостное событие, но это не должно расслаблять

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев, освобожденных в субботу в ходе взаимного обмена с РФ, и призвал власть и оппозицию продолжить борьбу с врагом.

"Освобождение украинцев – узников Кремля – это великое и радостное событие не только для них самих и их семей, но и для каждого украинца во всем мире. Поздравляю наших с возвращением домой!", - написал Порошенко в субботу на своей странице в Фейсбук.

Он отметил, что как человек, причастный к освобождению украинцев, гордится тем, что решение Международного морского трибунала "приперло Путина к стене и вынудило наконец-то освободить наших героев".

Вместе с тем, Порошенко добавил: "Сегодняшнее приподнятое настроение не должно нас расслаблять. У нас впереди изнуряющая борьба с заклятым врагом Украины, сильным и подлым. Это совместная работа власти и оппозиции".