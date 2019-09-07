Политика

16:13 07.09.2019

Аваков надеется, что однажды мы будем приветствовать в Украине всех удерживаемых в РФ украинцев

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Аваков надеется, что однажды мы будем приветствовать в Украине всех удерживаемых в РФ украинцев

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сегодня счастливый для Украины, однако имена остальных удерживаемых в России украинцев не должны забываться.

"Не тот самолет назвали "Мечта". Наши наконец-то дома! Важный и счастливый день для Украины! РФ и ее пособники удерживают еще много ребят в заложниках! Их имена не должны сходить с наших уст. Однажды мы будем приветствовать их всех на родной земле! С возвращением! Украина победит! Слава героям!", - написал Аваков на своей странице в Твиттере в субботу.

Теги: #аваков #обмен_пленными
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