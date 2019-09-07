G7 рады освобождению украинцев из заключения в России

Послы стран G7 приветствовали освобождение удерживаемых в России украинцев, при этом выразили надежду на освобождение остальных украинских граждан.

"Послы стран G7 приветствуют освобождение 35 удерживаемых украинцев и вместе с украинским народом радуются их возвращению домой. Мы приветствуем украинскую власть с этим свершением. Мы помним о других заключенных и надеемся на их скорейшее освобождение", - говорится в сообщении послов группы семи в Украине в Твиттер в субботу.