Меркель: обмен заключенными между РФ и Украиной дает надежду на лучшее

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу приветствовала обмен заключенными между Россией и Украиной, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Этот недавний обмен заключенными между Россией и Украиной - знак, дающий надежду", - приводит он слова Меркель на своей странице в Twitter.

По словам Меркель, она радуется тому, что украинский режиссер Олег Сенцов и моряки Украины, наконец, вернулись домой.

"Это побуждает и впредь, изо всех сил, работать над реализацией минских договоренностей. Правительство ФРГ к этому готово", - добавила она.

Россия и Украина провели взаимное освобождение удерживаемых граждан в формате "35 на 35" в субботу, 7 сентября. На Украину вернулись, в частности, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанных после инцидента у берегов Крыма в прошлом году.

Тем временем, в Москву прибыло 35 человек: 32 мужчины и трое женщин.