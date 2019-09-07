Президент Европарламента Сассоли ждет Сенцова, чтобы вручить ему премию Сахарова

Президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли рад освобождению Олега Сенцова и ждет возможности лично вручить ему премию Сахарова.

Об этом Сассоли написал на своей странице в Твиттере.

«С облегчением и глубокой радостью я узнал сегодня об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова. Он достойно противостоял несправедливости и защищал демократию и права человека. Я с нетерпением жду возможности вручить ему парламентскую премию Сахарова в ближайшее время», - заявил президент ЕП.