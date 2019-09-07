Тимошенко назвала освобождение украинцев лучшей новостью года

Лидер фракции "Батькивщина", нардеп Юлия Тимошенко рада освобождению из РФ украинских граждан и надеется, что "это был первый шаг к миру в Украине".

"В Украину вернулись политические заключенные и военнопленные, в Украину вернулись ее дети. К нам вернулись наши герои. К матерей вернулись сыновья ... Это лучшая новость дня, месяца и года. Это лучшая новость из войны. Это важнее, чем выборы, политические дискуссии, рейтинги, комитеты, министры и депутаты", - написала Тимошенко в Фейсбук в субботу.

"Война, которая продолжается на украинской земле так долго, должна, наконец, закончиться. Очень хочу, чтобы это был первый шаг к миру в Украине", - подчеркнула политик.