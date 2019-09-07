Политика

15:05 07.09.2019

Тимошенко назвала освобождение украинцев лучшей новостью года

1 мин читать
Тимошенко назвала освобождение украинцев лучшей новостью года

Лидер фракции "Батькивщина", нардеп Юлия Тимошенко рада освобождению из РФ украинских граждан и надеется, что "это был первый шаг к миру в Украине".

"В Украину вернулись политические заключенные и военнопленные, в Украину вернулись ее дети. К нам вернулись наши герои. К матерей вернулись сыновья ... Это лучшая новость дня, месяца и года. Это лучшая новость из войны. Это важнее, чем выборы, политические дискуссии, рейтинги, комитеты, министры и депутаты", - написала Тимошенко в Фейсбук в субботу.

"Война, которая продолжается на украинской земле так долго, должна, наконец, закончиться. Очень хочу, чтобы это был первый шаг к миру в Украине", - подчеркнула политик.

Теги: #тимошенко #обмен_пленными
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:03 07.09.2019
Пристайко о возвращении украинцев: продолжаем работу для обмена "все для всех"

Пристайко о возвращении украинцев: продолжаем работу для обмена "все для всех"

14:58 07.09.2019
Группа Европейских народников Европарламента приветствует освобождение украинцев из РФ и ждет Сенцова в ЕП

Группа Европейских народников Европарламента приветствует освобождение украинцев из РФ и ждет Сенцова в ЕП

14:31 07.09.2019
Песков: обмен между РФ и Украиной состоялся, в частности, вернулся Вышинский

Песков: обмен между РФ и Украиной состоялся, в частности, вернулся Вышинский

14:22 07.09.2019
Поездки Медведчука в РФ были его собственной инициативой – глава СБУ

Поездки Медведчука в РФ были его собственной инициативой – глава СБУ

14:21 07.09.2019
Цемах был допрошен перед отправкой в Россию - Зеленский

Цемах был допрошен перед отправкой в Россию - Зеленский

14:21 07.09.2019
Глава СБУ: отсутствие Цемаха в списке на обмен означало бы прекращение переговоров с РФ

Глава СБУ: отсутствие Цемаха в списке на обмен означало бы прекращение переговоров с РФ

13:58 07.09.2019
Зеленский: я и Путин выполнили обещанное на первом этапе

Зеленский: я и Путин выполнили обещанное на первом этапе

13:45 07.09.2019
Обмен между РФ и Украиной прошел по формуле "35 на 35" - Москалькова

Обмен между РФ и Украиной прошел по формуле "35 на 35" - Москалькова

13:29 07.09.2019
Освобожденные украинцы прилетели в Киев

Освобожденные украинцы прилетели в Киев

13:26 07.09.2019
Обмен заключенными между РФ и Украиной завершен, самолеты скоро приземлятся в Москве и Киеве

Обмен заключенными между РФ и Украиной завершен, самолеты скоро приземлятся в Москве и Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Песков: обмен между РФ и Украиной состоялся, в частности, вернулся Вышинский

Цемах был допрошен перед отправкой в Россию - Зеленский

Зеленский: я и Путин выполнили обещанное на первом этапе

Обмен между РФ и Украиной прошел по формуле "35 на 35" - Москалькова

Обмен заключенными между РФ и Украиной завершен, самолеты скоро приземлятся в Москве и Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Европарламента Сассоли ждет Сенцова, чтобы вручить ему премию Сахарова

Сенцов: даже после освобождения последнего пленного наша борьба не заканчивается

Зеленский надеется, что в ближайшее время состоятся переговоры в Нормандском формате

В аэропорт "Борисполь" приехал Зеленский

Передача Украине моряков будет означать выполнение Россией части решения Морского трибунала

Карпачева: надеемся, что формула 35 на 35 будет реализована

Следствие освободило украинских моряков под поручительство омбудсмена Денисовой

Обмен между РФ и Украиной будет в формате "35 на 35"

Украине будут выданы все задержанные в Керченском проливе моряки, включая сотрудников СБУ - адвокат

Кабмин назначил 11 новых заместителей министров и уволил еще 7 замов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА