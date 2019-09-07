Политика

15:03 07.09.2019

Пристайко о возвращении украинцев: продолжаем работу для обмена "все для всех"

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Пристайко о возвращении украинцев: продолжаем работу для обмена "все для всех"

Министр иностранных дел Вадима Пристайко заявил, что работа над освобождением всех удерживаемых в России украинцев продолжается, несмотря на сложности.

"Сегодня хороший день. Сенцов, Сущенко, Балух, Кольченко, Гриб, моряки и другие наши наконец с нами! Но не все. Продолжаем работу, как это не сложно. Результат того стоит - возвращены друзья", - написал Пристайко на своей странице в Твиттере.

Он также призвал мобилизироваться, чтобы достичь возвращения из РФ всех удерживаемых украинцев.

"Все 24 украинских моряка вернулись к своим семьям, плюс другие друзья, которых мы ждали из российских тюрем. Но не все! Давайте мобилизируемся и добьемся окончательного решения в формуле "все для всех", - написал он в Твиттере.

Теги: #рф #украина #обмен_пленными #пристайко
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